Motorola One Mid to nadchodzący smartfon z systemem Android One, który został dostrzeżony w bazie Geekbench. Tam pojawia się częściowa specyfikacja telefonu. Wiemy, że Motorola One Mid ma 6 GB pamięci RAM i prawdopodobnie procesor Qualcomm Snapdragon 675. Spodziewajmy się także pojemnej baterii 4000 mAh.

Serwis źródłowy wspomina też, że Motorola One Mid ma dostać baterię o pojemności 4000 mAh. Następnie mamy ekran o przekątnej 6,53 cala i rozdzielczości Full HD+. Dokładnie jest to 1080 x 2340 pikseli. Możliwe, że to wyświetlacz bez notcha i pojawi się wysuwana kamerka do selfie.

Motorola One Mid zapewne zadebiutuje w przyszłym kwartale. Więcej informacji o tym smartfonie nie jest znanych. Na komplet szczegółów o specyfikacji jeszcze poczekamy. Znane dane techniczne modelu Motorola One Mid znajdziecie poniżej.

Motorola One Mid – dane techniczne

6,53-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 675

6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM (opcjonalnie)

czytnik linii papilarnych

złącze USB

Android 10 (Android One)

źródło