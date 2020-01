Huawei P40 Pro PE, czyli Premium Edition, to najlepszy z flagowców Chińczyków, których premiera odbędzie się w marcu. W sieci pojawiły się rendery. Możemy na nich zobaczyć aparat z pięcioma obiektywami. Ponadto Huawei P40 Pro PE dostanie ekran z podwójnym wcięciem dla kamerki do selfie. Rzućmy sobie na to okiem.