Asystent Google niedawno otrzymał funkcję, która miała zachęcać użytkowników do mycia rąk. Teraz pojawia się nowa karta i jest nią alert SOS z informację o chorobie COVID-19. Jest on trochę podobny do tego, który wcześniej został wprowadzony do popularnej wyszukiwarki. Zobaczmy, co dokładnie tu znajdziemy.

Karta, którą otrzymał Asystent Google, widoczna jest na poniższych zrzutach ekranowych. Jej dotknięcie powoduje rozwinięcie zawartości w postaci menu ze skrótami. Prowadzą one do nowych wiadomości o COVID-19, informacji o symptomach choroby, porad związanych z pracą z domu czy czynności związanych z myciem rąk. Tutaj można ustawić przypomnienie lub też włączyć utwór.

Asystent Google z kartą COVID-19 dzięki Snapshot

Jak dobrze wiemy, Asystent Google dostał niedawno przeprojektowany strumień aktualności. Trafił on też do aplikacji w wersji na iOS. To Snapshot, który daje zupełnie nowe możliwości. Nowa karta o COVID-19 bazuje na tym formacie i pojawia się w górnej części strumienia aktualizacji użytkownika.

źródło