Galaxy Note 20 to nowe flagowce, nad którym pracuje Samsung. Dowiadujemy się, że w przygotowaniu są co najmniej dwa nowe modele z piórkiem S Pen. Leaker wyjaśnia jednak, że Samsung Galaxy Note 20 może trafić na rynek po prostu z dwoma innymi procesorami. Nie ma pewności, że pojawi się także wariant Plus.

Samsung Galaxy Note 20 pojawia się w plotkach nie od dziś. Prawda jest taka, że Koreańczycy już finalizują prace nad hardware tych telefonów z S Pen. W lipcu ruszy już ich masowa produkcja i wiemy, że to modele powstające pod nazwą Canvas. Teraz nowe informacje przedstawił na Twitterze Max Weinbach, który przed premierą S20-tek ujawnił nam wiele sprawdzonych plotek o tych smartfonach.

Samsung przygotowuje co najmniej dwie wersje Galaxy Note 20

Źródło twierdzi, że powstają co najmniej dwie wersje smartfona Samsung Galaxy Note 20. Czy jednak będzie tak, jak w zeszłym roku, gdy Koreańczycy wprowadzili do oferty dwa różne modele różniące się nie tylko wielkością ekranów? Tego na razie nie wiadomo. Weinbach słusznie dodaje, że może to wynikać z faktu, że opracowywane są dwa różne modele, które otrzymają inne procesory. W jednym będzie Snapdragon, a innym Exynos, do czego firma przyzwyczaiła nas już od lat.

Samsung Galaxy Note 20 to wyczekiwany smartfon. Domyślamy się, że w co najmniej jednej wersji pojawi się 108-megapikselowy aparat, ale to kamera, nad którą producent musi jeszcze trochę popracować. Megapiksele to nie wszystko. Do premiery jest jednak jeszcze sporo czasu.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Twitter