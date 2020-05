iOS 13.5 obecnie dostępne jest w wersji beta, ale już za kilka tygodni aktualizacja trafi na wszystkie iPhone’y. Kiedy to może nastąpić? Rąbka tajemnicy uchyliło samo Apple, które przekazało, że chce mieć gotowe API związane z COVID-19 jeszcze w maju. Nowa aktualizacja zostanie wydana jeszcze przed zapowiedzią iOS 14.

iOS 13.5 beta udostępniono kilka dni temu. Początkowo Apple planowało udostępnić to uaktualnienie dla iPhone’ów jako wydanie z numerkiem 13.4.5. Jednak w międzyczasie wprowadzono pewne nowości. To spowodowało, że w trakcie programu pilotażowego numeracja uległa zmianie. Kiedy jednak zostanie udostępniona finalna aktualizacja dla wszystkich użytkowników?

Wiemy, że w iOS 13.5 Apple wprowadziło nowe API związane z lokalizowaniem i jest ono powiązane z chorobą COVID-19. Gigant przekazał, że chce mieć gotowe to rozwiązanie w okolicy połowy maja. To oznacza, że od wydania finalnej aktualizacji na iPhone’y może nas dzielić już tylko kilkanaście dni. W międzyczasie powinna pojawić się jeszcze jedna wersja beta.

iOS 13.5 już blisko, a wkrótce zobaczymy iOS 14

W rzeczywistości użytkownicy iPhone’ów czekają na inne uaktualnienie. To iOS 14, którego oficjalna zapowiedź powinna odbyć się w trakcie WWDC 2020. Wiemy, że typowa konferencja organizowana co roku tym razem się nie odbędzie. Jednak nowości zostaną pokazane w formie online. Od wydarzenia dzieli nas już tylko kilka tygodni.

Niedługo po prezentacji deweloperzy otrzymają dostęp do pierwszej bety nowego oprogramowania. Potem nadejdzie czas na publiczny program pilotażowy. Finalna odsłona tej aktualizacji zostanie udostępniona użytkownikom iPhone’ów dopiero za kilka miesięcy. Domyślamy się, że nastąpi to we wrześniu.

