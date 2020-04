iOS 13.4.5 beta dostępny dla wszystkich użytkowników iPhone’ów

iOS 13.4.5 beta Apple udostępniło deweloperom pod koniec marca. Teraz otrzymali one drugie wersje poglądowe oprogramowania i przy okazji software oddano w ręce publicznych testerów. Wszyscy chętni użytkownicy iPhone’ów mogą już instalować nowy system. Choć pewnie niewielu to zrobi.

iOS 13.4.5 beta nie wnosi większych nowości. Wynika to z faktu, że Apple nowe funkcje chce zachować już do momentu udostępnienia czternastej wersji oprogramowania, której zapowiedź odbędzie się w czerwcu. W tym aktualnym skupiono się na poprawkach znalezionych błędów i udoskonaleniach mających podnieść niezawodność i stabilność systemu dla iPhone’ów. Na nowe opcje poczekamy.



iOS 13.4.5 beta dla wszystkich użytkowników iPhone’ów

Jeśli chcecie wypróbować najnowszą wersję oprogramowania na własnym telefonie, to już możecie to zrobić. Wystarczy tylko zapisać się do Apple Beta Software Program i rozpocząć testowanie. Prawdopodobnie finalna wersja iOS 134.5 zostanie udostępniona tuż po keynote otwierającym WWDC 2020, czyli na początku czerwca. Choć nie można wykluczyć, że nastąpi to jeszcze w maju.

Przeczytaj także: AirPods- triki i funkcje, które warto znać

źródło