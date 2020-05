Samsung Galaxy Z Flip 2 to składany smartfon, którego prędko zapewne nie zobaczymy. Jednak takie urządzenie jest w przygotowaniu i plany związane z tym projektem może uchylać nam patent Koreańczyków opublikowany pod koniec kwietnia przez WIPO. Tam dołączono schematy, które pokazują m.in. przeprojektowany aparat fotograficzny. Rzućmy sobie na to okiem.

Samsung Galaxy Z Flip 2 dostanie bardziej zaawansowany aparat. Widzimy, że pojawią się trzy obiektywy, które to mogą być ułożone na jeden z dwóch sposobów. W przypadku modelu B zwiększa się miejsce dla dodatkowego ekraniku i będzie on mógł po prostu być większy. Pozwoli to na wyświetlenie więcej informacji. Z przodu projekt wygląda podobnie do pierwowzoru.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 2 nieprędko

Oczywiście, premiery Samsunga Galaxy Z Flip 2 nie spodziewajmy się na dniach. Ten składany smartfon może zadebiutować równie dobrze dopiero w pierwszym kwartale 2021 roku. Wraz z modelami S30, które też są już przygotowywane. Na więcej informacji będziemy musieli jeszcze poczekać.

