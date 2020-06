iPhone 12 5G z 5,4-calowym wyświetlaczem będzie najmniejszym z tegorocznych telefonów z iOS. Już wcześniej mogliśmy zobaczyć jego wizualizację. Teraz mamy okazję obejrzeć krótkie wideo, które prezentuje makietę. Powstała ona na podstawie schematów CAD i ma odzwierciedlać rzeczywistą wielkość bryły obudowy smartfona. Na filmie porównano ją z modelem iPhone SE.

Widzimy, że 5,4-calowy iPhone 12 5G jest nieznacznie mniejszy od modelu SE. Ma jednak duży notch w ekranie, który przy takiej wielkości wyświetlacza z pewnością będzie rzucać się w oczy. Tak niewielki telefon z pewnością znajdzie uznanie wśród osób szukających kompaktowych urządzeń. Obejrzyjcie to na poniższym wideo.

People who love tiny phones are in for a treat with the new 5.4-in iPhone. Smaller than a new SE! pic.twitter.com/cTSH2LBzKA — EverythingApplePro (@EveryApplePro) June 18, 2020

iPhone 12 5G z 5,4” ekranem może sprzedawać się najlepiej

Najmniejszy iPhone 12 5G będzie także najtańszy. Plotki mówią o tym, że jego cena wyniesie 649 dolarów za podstawowy wariant z miejscem na dane. To pewnie sprawi, że urządzenie będzie świetnie się sprzedawać. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten konkretny smartfon będzie najczęściej wybieranym przez klientów.

Apple planuje uruchomić produkcję latem tego roku. W ofercie pojawią się także droższe modele Pro i Pro Max. Apple już certyfikuje nowe smartfony, co przybliża je do rynkowego debiutu. Nadal jednak nie wiemy, czy ich oficjalna zapowiedź odbędzie się we wrześniu. Możliwe, że nastąpi to trochę później, co warto mieć na uwadze.



