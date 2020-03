Apple A14 Bionic to procesor, który trafi do smartfonów iPhone 12 i iPhone 12 Pro. Nowy SoC ma być potężny. Plotki sugerują, że zegar taktujący mocniejsze rdzenie przekroczy wartość 3 GHz. Wiemy też, że Apple A14 Bionic będzie układem wytwarzanym w 5-nm litografii. Produkcją zajmie się tajwańska firma TSMC.

Apple A14 Bionic to tegoroczny procesor firmy z Cupertino, który znajdziemy w smartfonach iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro. W sieci już pojawiły się plotki na temat tego układu i wiemy, że będzie on wytwarzany w 5-nm litografii. Ponadto produkcją zajmie się TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited), które wkrótce uruchomi wstępną produkcję. Teraz mamy nowe informacje, które uzyskał serwis źródłowy.

Apple A14 Bionic będzie potężnym procesorem. Jego większe rdzenie, które będą wykorzystane przez modele iPhone 12 do bardziej złożonych zadań, mają być taktowane zegarem na poziomie aż 3,1 GHz. To o 400 MHz więcej w porównaniu do A13 z zeszłorocznych telefonów z iOS. Jest też wynik z Geekbench 5. Ten ujawnia wynik w teście Single-Core na poziomie 1658 punktów. Natomiast w Multi-Core jest to 4612 punktów.

iPhone 12 Pro z Apple A14 Bionic I 6 GB pamięci RAM

Apple A14 Bionic będzie procesorem, który dostanie już kontroler kości LPDDR5. W modelach iPhone 12 Pro powinien być wspomagany przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM, co sugerują plotki. W tańszych modelach będzie to 4 GB i dlatego w nich wydajność będzie trochę niższa. Dokładne szczegóły poznamy jednak dopiero we wrześniu.

