iPhone 12 i iPhone 12 Pro to nowe smartfony z iOS, które Apple zaprezentuje za kilka miesięcy. Tymczasem nadchodzące modele telefonów dostrzeżono w bazie EEC, gdzie już je certyfikowane. Pojawiło się tam osiem różnych smartfonów. Co jednak ciekawe, były one certyfikowane z iOS 13. Ma to jednak swoje wytłumaczenie.

iPhone 12 Pro i dwa tańsze modele to nadchodzące smartfony Apple, których premiera odbędzie się jesienią. Ostatnie plotki sugerują, że produkcja co najmniej części z nich ma rozpocząć się w lipcu. Tymczasem nowe telefony z iOS dostrzeżono na stronie EEC. Tam już je certyfikowano. Tam też pojawił się Mac o nazwie kodowej A2330. Prawdopodobnie jest to nowy iMac.

EEC certyfikowało aż osiem różnych modeli telefonów Apple. Ukrywają się one pod nazwami A2176, A2172, A2341, A2342, A2403, A2407, A2408 oraz A2411. Cztery ostatnie to iPhone 12 Pro w różnych konfiguracjach. Co jednak ciekawe, co można dostrzec na poniższym zrzucie ekranowym, pracowały one pod kontrolą iOS 13. Dlaczego nie iOS 14? Wynika to z faktu, że gigant zgłosił je ze starszym software. Przed laty było podobnie, ale jeszcze przed premierą pojawią się tam ponownie już z oprogramowaniem, z którym trafią na rynek.

Apple na modele iPhone 12 Pro może kazać nam czekać dłużej

Dotychczasowe plotki wskazują na to, że iPhone 12 Pro, zwłaszcza w edycji Max, może trafić do sklepów najpóźniej. Wynika to z racji skomplikowanej budowy tych telefonów. Zapowiedź wszystkich smartfonów odbędzie się w tym samym czasie. Jednak mogą one pojawić się w sklepach w różnych terminach, co trzeba mieć na uwadze.

