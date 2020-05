iPhone 12 Pro to flagowy smartfon Apple na 2020 rok. Jego premiera odbędzie się we wrześniu lub październiku, ale o tym telefonie, a właściwie to dwóch modelach, wiemy całkiem sporo. Wszak pojawi się także iPhone 12 Pro Max z 6,7-calowym ekranem. W tym artykule zebraliśmy znane plotki o nadchodzących telefonach.

iPhone 12 Pro oraz większy iPhone 12 Pro Max zadebiutują w drugiej połowie 2020 roku. Wraz z dwoma tańszymi modelami, które nie dostaną dopisku Pro w nazwie. Nowe flagowce Apple z iOS 14 w ostatnim czasie było obiektem licznych przecieków. Zobaczmy więc sobie znane plotki.

Potężny procesor Apple A14 Bionic

iPhone 12 Pro otrzyma procesor Apple A14 Bionic, który ma być naprawdę potężnym układem. Będzie to ten sam SoC, który trafi także na pokład tańszych modeli. Jednak tutaj będzie wspomagany przez 6 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Będzie to o 2 GB więcej względem pozostałych i dlatego będzie można liczyć na większą wydajność. Wiemy, że procesor będzie wytwarzany z użyciem 5-nm procesu, co pozwoli zmniejszyć zapotrzebowanie na energię i zwiększyć liczbę tranzystorów. Produkcją A14 Bionic zajmie się TSMC.

Z 6,1″ lub 6,7″ ekranem

Wiemy, że iPhone 12 Pro Max otrzyma ekran o przekątnej aż 6,7 cala. W mniejszym modelu będzie to 6,1 cala. W sieci niedawno pojawiły się plotki o rozdzielczościach tych wyświetlaczy. Jednak nie zgadzały się tam wartości ppi. Więc pewnie nie były to prawdziwe informacje. Spodziewajmy się, że Apple będzie chciało zachować dotychczasowe 458 ppi w obu telefonach. W przypadku większego będzie to więc na pewno więcej od 2688 x 1242 pikseli z największej jedenastki. Spodziewamy się także odświeżania obrazu w 120 Hz. Ponadto będą to jedne z najlepszych ekranów na rynku, co pewnie z czasem potwierdzi DisplayMate.

Aparat fotograficzny z sensorem LIDAR

Jak dobrze wiemy, iPady Pro z 2020 roku otrzymały sensor LIDAR. Taki element trafi także na pokład modeli iPhone 12 Pro i tylko tych. W tańszych telefonach Apple planuje pozostać przy dwóch obiektywach. Pozostałe trzy kamerki to będzie aparat szerokokątny, ultraszerokokątny oraz teleobiektyw. Plotki mówią o tym, że firma chce polepszyć możliwości z zakresu zoomu, bo tutaj konkurencja już dawno jej mocno uciekła do przodu. Są już modele, które mają 100-krotne przybliżenie stratne.

Modemy 5G i większe baterie

iPhone 12 Pro będzie pierwszym telefonem Apple z modemem 5G. To ten element może w szczególności napędzić dużą sprzedaż telefonów. Wiemy też, że znajdzie się on także w tańszych telefonach. Dostęp do sieci nowej generacji pociągnie jednak za sobą zwiększenie pojemności baterii. Te rzeczywiście mają być większe, co z pewnością cieszy. Warto też dodać, że w podstawowych wariantach pojawi się 128 GB miejsca na dane.



Design inspirowany starszymi modelami

Wiemy, że obudowa modeli iPhone 12 będzie nawiązywać stylistycznie ramką do tej znanej nam z telefonów 4/4s. Przez wielu fanów Apple ciągle jest on uważany za najładniejszy telefon z logo nadgryzionego jabłka. Niedawno mogliśmy zobaczyć wizualizację, którą oparto na schematach. Oczywiście, w modelach Pro ramka będzie stalowa.

Z systemem iOS 14

Oczywiście iPhone 12 Pro otrzyma najnowsze oprogramowanie Apple i w tym przypadku będzie to system iOS 14, który był już obiektem wielu przecieków. Trafi on także w postaci aktualizacji na starsze modele. Oficjalna zapowiedź odbędzie się dokładnie 22 czerwca, czyli pierwszego dnia konferencji WWDC 2020 dla deweloperów. Tegoroczne wydarzenie będzie miało formę online.

Premiera może nie odbyć się we wrześniu

Plotki mówią o tym, że iPhone 12 Pro i tańsze modele mogą nie zostać zaprezentowane we wrześniu. Apple miało duże utrudnienia w podróżowaniu do Chin, gdzie odbywa się produkcja. To sprawiło, że prace nad telefonami przeciągały się w czasie. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że oficjalna zapowiedź odbędzie się na przykład dopiero w październiku. Jak będzie w rzeczywistości, to pokaże czas. Poniżej znane dane techniczne smartfonów.

iPhone 12 Pro – dane techniczne

6,1″ ekran OLED o rozdzielczości 458 ppi i odświeżaniu 120 Hz



procesor Apple A14 Bionic

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z sensorem LIDAR – brak szczegółów

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

Face ID

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 14

iPhone 12 Pro Max – dane techniczne

6,7″ ekran OLED o rozdzielczości 458 ppi i odświeżaniu 120 Hz



procesor Apple A14 Bionic

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z sensorem LIDAR – brak szczegółów

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

Face ID

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 14

