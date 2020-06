Galaxy Note 20 to flagowiec marki Samsung, którego premiera odbędzie się w sierpniu. W sieci pojawiły się zdjęcia etui. Prezentują one design nadchodzącego smartfona z piórkiem S Pen. Wiemy, że Samsung Galaxy Note 20 dostanie aparat podobny do tego z serii S20. Ponadto spodziewajmy się ekranu, który będzie płaski.