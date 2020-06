iPhone 12 Pro i dwa tańsze modele telefonów Apple zobaczymy za kilka miesięcy. Nowe plotki sugerują, że produkcja wybranych modeli ruszy już w lipcu. Gigant z Cupertino do końca tego miesiąca chce zamknąć projekt sprzętowy modeli iPhone 12, czyli drugi etap EVT. Możliwe jednak, że na modele Pro poczekamy trochę dłużej.

iPhone 12 Pro i dwa modele z podwójnymi aparatami zbliżają się wielkimi krokami. Do tej pory sporo słyszeliśmy o rzekomych opóźnieniach. Wygląda jednak na to, że produkcja chociaż części nowych smartfonów z logo Apple ma szansę rozpocząć się w normalnym czasie. Sugeruje to nowy raport, który bazuje na branżowych źródłach i wiąże się z etapem EVT.

Etap EVT, a dokładniej przebiegająca obecnie jego druga część, w przypadku modeli iPhone 12 Apple planuje zamknąć do końca czerwca. Wtedy w lipcu mogłaby ruszyć wstępna produkcja telefonów. Nie będzie to jednak jeszcze czas na masowe składanie smartfonów. To zazwyczaj rozpoczyna się w sierpniu. Wtedy fabryki opuszcza dziennie nawet 500 tysięcy sztuk urządzeń. Na razie nie wiadomo, których dokładnie modeli z iOS dotyczy planowana produkcja.

Produkcja modeli iPhone 12 Pro będzie utrudniona

Wiemy, że iPhone 12 Pro ma bardziej skomplikowaną budowę względem tańszych modeli na ten rok. Wcześniejsze plotki mówiły, że dotyczy to przede wszystkim wersji Max. Dlatego w przypadku tego telefonu początkowo mogą występować największe utrudnienia w dostępności, co trzeba mieć na uwadze. Ciągle nie wiadomo, czy konferencja odbędzie się we wrześniu. Nie można wykluczyć, że Apple przełoży ją na październik.

