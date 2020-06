Galaxy Watch 3 i Galaxy Buds Live – te nowości pokaże Samsung z Note 20

Galaxy Watch 3 i Galaxy Buds Live to nowe produkty, które Samsung zamierza zaprezentować we wrześniu. Wraz ze smartfonami Galaxy Note 20. Nowy smartwatch oraz słuchawki bezprzewodowe ujrzymy więc na początku sierpnia. To wtedy spodziewamy się kolejnej konferencji Unpacked, która przyjmie formę online.

Galaxy Watch 3 i Galaxy Live Buds – tak mają się nazywać nowy smartwatch i słuchawki bezprzewodowe, które Samsung planuje zaprezentować w trakcie najbliższej konferencji. Głównym gwoździem jej programu będą smartfony Galaxy Note 20 i Fold 2. Jednak zobaczymy też inne produkty. W tym wymienione akcesoria.

Samsung Galaxy Watch 3 to smartwatch, który pojawiał się w przeciekach niejednokrotnie. Dziś już wiemy, że otrzyma obracany pierścień i będzie dostępny w dwóch wariantach – 41 i 45 mm. Pojawi się także wersja w obudowie wykonanej z tytanu, która pewnie będzie dosyć droga. Ponadto producent planuje podwoić dostępne miejsce na dane.

Natomiast słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Live to gadżet, który też pojawiał się w plotkach, ale pod inną nazwą. Wiemy, że będą one miały kształt fasolek. Spodziewamy się także ciekawszych ulepszeń względem modelu Plus z tego roku. Przede wszystkim ma to być aktywne wyciszanie szumów. To funkcja, na którą czeka sporo osób.

Galaxy Buds Live i Galaxy Watch 3 to nie jedyne nowości, które pokaże Samsung

Samsung w trakcie sierpniowej konferencji Unpacked ma pokazać więcej nowości. Poza wyżej wymienionymi produktami oraz smartfonami Note 20 i Fold 2, spodziewamy się także tabletów. To modele Tab S7 i S7 Plus. One również były już obiektem przecieków.

