Galaxy Watch 3 Titanium ma być pierwszym smartwatchem marki Samsung z tytanową obudową. Będzie to zegarek klasy premium, który dołączy do modeli z kopertami wykonanymi z aluminium oraz stali nierdzewnej. Premiery smartwatchy Samsung Galaxy Watch 3 spodziewamy się w sierpniu. Wraz ze smartfonami Note 20.

Samsung Galaxy Watch 3 pojawia się w plotkach już od kilku miesięcy. Wiemy, że nowe modele otrzymają stalową ramkę. Producent szykuje jednak coś jeszcze bardziej w klasie premium. To wariant Titanium, czyli w obudowie wykonanej z tytanu. Na razie nie wiemy, który z dwóch wariantów zegarka może zadebiutować w wersji z takim materiałem. Możliwe, że oba, czyli SM-R840/850.

Samsung Galaxy Watch 3 Titanium będzie drogim smartwatchem

Możemy się domyślać, że zegarek Samsung Galaxy Watch 3 Titanium nie będzie tanim urządzeniem. Materiały klasy premium sprawią, że cena tego wariantu będzie wyższa. Jednak klienci i tak cały czas będą mieć do wyboru także tańsze opcje z kopertami wykonanymi ze stali czy aluminium. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Samsung Galaxy Watch 3 ma zadebiutować latem tego roku. Domyślamy się, że debiut zbiegnie się w czasie ze smartfonami Note 20, które obecnie również są w ogniu przecieków. Co ciekawe, nowe smartwatche są już certyfikowane. Dostrzeżono je na stronie jednego z chińskich urzędów. To przybliża je do rynkowego debiutu.

Plotki mówią o tym, że Samsung Galaxy Watch 3 zadebiutuje w dwóch rozmiarach. Mniejszy model to SM-R840, a większy ukrywa się pod nazwą SM-R850. Wiemy, że miejsce na dane zostanie podwojone do 8 GB. Ponadto jest możliwe, że pojawi się także wariant mający wbudowany modem 5G.

Przeczytaj także: Telegram Messenger – najlepsze triki i funkcje

źródło