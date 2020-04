Galaxy Watch 3 to seria nowych smartwatchy marki Samsung. Wygląda na to, że ich premiera zbliża się wielkimi krokami, bo urządzenia są już certyfikowane. Dostrzeżono je na stronie chińskiego urzędu MIIT. Na temat zegarków Samsung Galaxy Watch 3 wiadomo już całkiem sporo, choć cała specyfikacja nie jest znana.

Samsung Galaxy Watch 3 już pojawiał się w przeciekach. Nowe smartwatche Koreańczyków powstają pod nazwami kodowymi SM-R840/845 i SM-R850/855. Wiemy, że ponownie będą dostępne w dwóch różnych rozmiarach. Teraz dowiadujemy się, że zegarki są certyfikowane. Dostrzeżono je na stronie chińskiego urzędu MIIT.

Na wspomnianej stronie niewiele się dowiemy. Jest informacja o nazwach kodowych wymienionych wyżej. Ponadto Samsung Galaxy Watch 3 ma Bluetooth oraz Wi-Fi zapewniające łączność w zakresie 2,4 GHz. MIIT więcej szczegółów nie ujawnia. Co jednak nie oznacza, że ich nie znamy.

Samsung Galaxy Watch 3 z dwa razy większą pamięcią

Wiemy, że smartwatche Samsung Galaxy Watch 3 otrzymają dwa razy więcej wbudowanej pamięci na dane względem starszych zegarków. Zamiast 4 GB będzie to 8 GB miejsca. Ponadto możemy się domyślać, że pojawią się modele mające modemy łączności z sieciami 5G. Ma też pojawić się stalowa ramka.

Ponadto Samsung Galaxy Watch 3 w jednej z wersji otrzyma akumulator o pojemności 330 mAh. W przygotowaniu są co najmniej trzy warianty kolorystyczne obudowy. Będą one podobne do tych z wariantów Active 2, czyli spodziewajmy się odcieni złotego, srebrnego i czarnego. Na więcej informacje musimy jeszcze poczekać. Premiery spodziewajmy się latem z Note’ami 20.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło