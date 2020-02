Samsung Galaxy Watch 3 to smartwatch Koreańczyków, którego premiera powinna odbyć się w tym roku. Pierwsze plotki na jego temat pojawiły się stosunkowo niedawno. To oznacza, że nie oczekujmy premiery na Unapacked 11 lutego, gdzie zobaczymy smartfony S20 oraz składanego Z Flip. Na nowy zegarek poczekamy trochę dłużej.

Samsung Galaxy Watch 3 ukrywa się pod nazwami kodowymi SM-R840/845 i SM-R850/855. To oznacza, że nowy smartwatch pojawi się na rynku w dwóch różnych rozmiarach. Na razie jednak nie ma pewności, że będą to dotychczasowe 40 oraz 44 mm. Być może dojdzie do zmiany. Pojawią się też warianty z łącznością w sieciach komórkowych. Możliwe, że nawet z obsługą 5G. Serwis źródłowy twierdzi, że zegarki dostaną dwa razy więcej pamięci na dane. Tak więc zostanie ona zwiększona z dotychczasowych 4 GB do 8 GB. Pewne plotki mówią również o baterii o pojemności 330 mAh. Więcej szczegółów nie ujawniono.

Samsung Galaxy Watch 3 zadebiutuje z Note’ami 20

Domyślamy się, że smartwatche z serii Samsung Galaxy Watch 3 zobaczymy dopiero latem. Pewnie wraz ze smartfonami z linii Note 20, które też już pojawiają się w przeciekach. Na więcej informacji musimy poczekać. Bliżej premiery będziemy wiedzieć więcej.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło