Galaxy Note 20 to flagowiec z S Pen, którego premiera odbędzie się dopiero latem. Tymczasem są pierwsze przecieki i te sugerują aparat podobny do tego z modelu Galaxy S20 Ultra. W sieci pojawił się schemat etui dla smartfona Samsung Galaxy Note 20. Tam widać, że wcięcie dla kamery jest naprawdę duże.

Samsung Galaxy Note 20 to smartfon, który zostanie pokazany w okolicy sierpnia. Obecnie czekamy na debiut modelu Galaxy S20 Ultra i pozostałych dwóch flagowców z serii, które są w ogniu przecieków. Co ciekawe, aparat dla nowego smartfona z S Pen może zostać zapożyczony z najdroższej „esdwudziestki”. Sugeruje to nowy przeciek.

Na łamach Weibo pojawił się schemat widoczny poniżej. Prezentuje on etui dla modelu Samsung Galaxy Note 20. Widać duże wycięcie dla tylnego aparatu. Możemy więc domyślać się, że flagowiec z S Pen dostanie kamerę podobną do tej z Galaxy S20 Ultra. Na dole widać także otwór dla rysika.

Samsung Galaxy Note 20 zapewne dostanie nieco lepszy aparat od tego z Galaxy S20 Ultra

Możemy się domyślać, że Samsung Galaxy Note 20 nie dostanie identycznego aparatu z tym, który otrzyma Galaxy S20 Ultra. Koreańczycy na pewno będą chcieli go udoskonalić, aby kamera była jeszcze lepsza. Jest jednak trochę zbyt wcześnie, aby jeszcze mówić o nowym flagowcu z S Pen. Plotki na jego temat przybiorą na sile wiosną tego roku.

Pamiętajmy, że wygląd zeszłorocznych „notatników” poznaliśmy dopiero na początku czerwca. W tym roku może być podobnie. Na rendery prezentujące smartfona Samsung Galaxy Note 20 poczekamy jeszcze kilka miesięcy. Wtedy się okaże, czy ten przeciek był prawdziwy.

źródło: Weibo