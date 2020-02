Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Plus oraz najmniejszy z flagowców zostaną pokazane za 10 dni. Tymczasem mamy okazję zobaczyć wszystkie trzy prototypy modeli firmy Samsung na jednym zdjęciu. Widać różnice w wielkości wysp dla kamer. Największą ma wariant Ultra, który to też ma mieć najlepszy aparat z całej trójki.

Samsung Galaxy S20 Ultra, Plus i model z 6,2″ ekranem są już blisko. Premiera odbędzie się na Unpacked. Wraz z modelem Z Flip. Wszystkie trzy smartfony są obecnie w ogniu przecieków i wiemy, mają otrzymać funkcję o nazwie Super ISO. Tymczasem możemy zobaczyć prototypy, które uchwycono na jednym zdjęciu.

Fotka prezentująca trzy prototypy widoczna jest niżej. Jak nietrudno dostrzec, Samsung Galaxy S20 Ultra ma największy z aparatów fotograficznych. Wiemy, że będzie to konkretna kamera. Wyspa zajmuje na pleckach całkiem sporo miejsca. Ma to jednak swoje wytłumaczenie.

Aparat modelu Samsung Galaxy S20 Ultra jest duży nie bez przyczyny

Samsung Galaxy S20 Ultra jako jedyny z nowych flagowców otrzyma obiektyw peryskopowy. Potrzebuje on pod obudową sporo miejsca i zapewne z tego powodu wynika wielkość wyspy. Tam też zostanie umieszczona informacja o Space Zoom 100X. Wiemy, że ma to być jeden z głównych punktów marketingowych w przypadku nowego flagowca.

Do premiery nowych flagowców marki Samsung jest już blisko. Dziś już wiemy, że ceny Galaxy S20 będą zbliżone do tych, z którymi mieliśmy do czynienia w zeszłym roku. Model Ultra zapewne będzie aspirować do lidera w rankingu DxOMark Mobile. Czy jednak nim zostanie, to okaże się z czasem.

