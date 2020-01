Samsung Galaxy S20 jest już blisko i wiemy, że w wersji Ultra zaoferuje potężną kamerę. Aparat fotograficzny flagowców może dostać funkcję Super ISO. Świadczy o tym zastrzeżenie takiego rozwiązania w brytyjskim urzędzie ochrony własności intelektualnej, czego dowód widzicie poniżej. Powinna zwiększyć się czułość na światło.

Model S10 po aktualizacji do Androida 10 dostał czułość w postaci ISO 3200. Na tle innych modeli to ciągle niewiele, bo w takiej Xperii XZ2 Premium był to zakres 51200, w Huawei P30 Pro już aż 409600. Wygląda na to, że Samsung Galaxy S20 z Super ISO może otrzymać lepsze wartości, ale nie od konkurencji. Szczegóły nie są znane.

Super ISO z Galaxy S20 na razie owiane tajemnicą

Na razie nie wiadomo, czego dokładnie można spodziewać się po Super ISO w modelach Samsung Galaxy S20. Trudno też powiedzieć, czy funkcja pojawi się we wszystkich modelach. Nie można wykluczyć, że tylko w najdroższym Ultra, co warto mieć na uwadze. Jednak jeden z leakerów uważa, że może to być wartość 6400. Nie będzie więc ona tak duża, jak u konkurencji, co nie zmienia faktu, że będzie wystarczającą do robienia dobrze naświetlonych zdjęć. W tym przypadku nie ma co przesadzać, bo pojawia się także efekt uboczny w postaci większej ilości szumów.

