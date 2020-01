Nowe Android Auto jest już ogólnodostępne i Google w końcu dodało bardzo wyczekiwaną funkcję. W końcu będzie można wyciszyć powiadomienia. Pojawia się opcja, gdzie da się wyłączyć dźwięki. Jednak same powiadomienia z Android Auto nadal będą wyświetlane. Po prostu nie będzie im towarzyszyć stosowny dźwięk.

Nowe Android Auto z Boardwalk zostało wdrożone w grudniu 2019 roku. Jednak cały czas brakowało bardzo jednej funkcji. To powiadomienia, które generują dźwięki. Do tej pory nie udało się ich wyłączyć, ale w końcu ulega to zmianie. O nowości poinformowali użytkownicy serwisu Reddit, którzy dostrzegli nową opcję.

W ustawieniach Android Auto pojawiła się nowa opcja, którą widzicie na załączonym niżej zrzucie ekranowym. Widzimy, że jest to brak dźwięków generowanych przez powiadomienia. Jej włączenie sprawia, że notyfikacje nadal będą przychodzić. Jednak nie będą im towarzyszyć stosowny dźwięk. Jednak funkcja ma pewien błąd.

Nowe Android Auto w końcu umożliwia wyciszyć powiadomienia, ale te nie znikają

Nowa funkcja jest jeszcze niedopracowana. Jeśli wyciszycie powiadomienia, to nowe Android Auto rzeczywiście nie będzie odtwarzać dźwięków. Jednak ciągle one nie znikają z ekranu, jeśli nie zostaną ręcznie przesunięte. Błąd ten zapewne wkrótce zostanie rozwiązany. Nie wiadomo, kiedy jednak pojawi się stosowna łatka.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Reddit