Mi Mix 4 to smartfon, którego Xiaomi nie wprowadziło na rynek w zeszłym roku. Jednak jego debiut może być blisko. Uznany leaker na łamach Weibo uchylił niewielkiego rąbka tajemnicy. Dowiadujemy się, że Xiaomi Mi Mix 4 powinien dostać ekran o rozdzielczości QHD+. Ponadto będzie to panel wyświetlający obraz w 120 Hz.

Xiaomi Mi Mix 4 był mocno wyczekiwanym smartfonem w 2019 roku. Niestety, w końcu go nie zobaczyliśmy. Losy tego modelu wcale nie muszą być całkowicie przekreślone. Powracają plotki odnośnie tego telefonu i dowiadujemy się, jaki może pojawić się ekran. Informacje pojawiły się na łamach serwisu społecznościowego Weibo.

Jeśli wierzyć plotkom, to Xiaomi Mi Mix 4 dostanie ekran o rozdzielczości QHD+. Jak dobrze wiemy, w serii Mi 10 firma postanowiła jej nie zwiększać i ponownie flagowce dostaną wyświetlacze Full HD+. Leaker, który ujawnił informacje, wspomina również, że będzie to panel odświeżający obraz w 120 Hz. Spodziewajmy się, że we flagowcach wkrótce stanie się to standardem, co warto mieć na uwadze. Więcej szczegółów jednak nie podano.

Xiaomi Mi Mix 4 ciągle bez daty premiery

Nadal nie wiemy, kiedy zadebiutuje Xiaomi Mi Mix 4. Wiadomo tylko, że jest to flagowiec, który otrzyma wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 865 i inne mocne podzespoły. Możliwe, że opóźniająca się premiera tego telefonu wynika z problemów z umieszczeniem kamery pod ekranem. Chińczycy niedawno wyjaśniali, że takie smartfony prędko na rynek mogą nie trafić, bo technologia wymaga jeszcze dopracowania.

