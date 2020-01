Galaxy S20 to smartfony, które Samsung pokaże na Unpacked 2020. Tam również spodziewamy się składanego modelu Z Flip. Ostatnie plotki sugerują, że aparat z modelu Ultra będzie naprawdę potężny. Teraz ruszyła wstępna rejestracja i przy okazji pojawia się data premiery telefonów na rynku.

Wstępna rejestracja na Samsungi Galaxy S20 została uruchomiona w Stanach Zjednoczonych. Na specjalnej stronie pojawiła się także data premiery, którą jest 6 marca. Tego dnia będą realizowane zamówienia złożone w przedsprzedaży, która powinna rozpocząć się niedługo po Unpacked. Debiut nowych smartfonów jest już naprawdę blisko.

Wstępna rejestracja na Galaxy S20 jeszcze nie w Polsce

Na polskiej stronie Samsunga nie ma jeszcze takiej podstrony. Nie wiadomo więc, czy u nas też pojawi się taka wstępna rejestracja. Jest to jednak bardzo prawdopodobne. Wiemy, że w ramach przedsprzedaży na wybranych rynkach będą dodawane słuchawki bezprzewodowe Buds Plus. Jednak tylko do droższych modeli Galaxy S20 Plus oraz Ultra.

Nie pozostaje nic innego, jak czekać na oficjalną zapowiedź Galaxy S20. Domyślamy się, że z modelem Ultra Samsung będzie próbował aspirować do roli lidera w rankingu DxOMark Mobile. Czy mu się to uda? Jest to bardzo możliwe, ale wielkimi krokami zbliża się także Huawei P40 Pro.

