Galaxy S20 Ultra 5G to flagowiec marki Samsung, który jest już blisko. Wiemy jaka będzie cena, dane techniczne i możliwości kamery. Dotychczasowe plotki o modelu Samsung Galaxy S20 Ultra 5G sugerują, że jest naprawdę na co czekać. W tym artykule zebraliśmy znane informacje o tym telefonie. Zobaczmy, czego się spodziewać.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G będzie najciekawszym z modeli Galaxy S20, które zobaczymy zamiast Galaxy S11. Wyciekły ceny, dane techniczne i mnóstwo innych informacji. Ostatnie dni przyniosły nam wiele nowych szczegółów. Dlatego postanowiliśmy je dla was podsumować.

Cena Galaxy S20 Ultra 5G będzie wysoka

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ma trafić na rynek w dwóch wersjach. Cena podstawowego modelu mającego 128 GB miejsca to 1349 euro. To oznacza, że w Polsce może wynieść około 5699 złotych. Wariant z 512 GB pamięci ma kosztować 1549 euro, czyli około 6,6 tys. złotych. Tanio nie będzie, ale z drugiej strony chyba nikt nie spodziewał się, że może być inaczej.

Aparat fotograficzny ze 100-krotnym zoomem

Wiemy, że Samsung Galaxy S20 Ultra 5G dostanie aparat fotograficzny z czterema obiektywami. Główny sensor ma matrycę 108 MP. Wiemy też, że pojawi się teleobiektyw 48 MP i będzie to jeden z najważniejszych elementów telefonu. Urządzenie ma dostać aż 100-krotny zoom, a w przypadku optycznego ma być 5-krotny. Koreańczycy umieścili nawet na wyspie informację o Space Zoom 100X. Po to, aby nikt tego nie przegapił. Pozostałe dwie kamerki to obiektyw szerokokątny z sensorem 12 MP i ToF. Wiemy, że pojawi się także nagrywanie wideo w jakości 8K UHD. Przednia kamerka do selfie ma matrycę 40 MP.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G może dostać nawet 16 GB RAM

Pewne plotki mówią o tym, że w najbogatszej wersji, czyli tej za 1549 euro, może pojawić się nawet 16 GB pamięci RAM. Byłaby to rekordowa jej ilość w telefonie. Twardych dowodów na to jednak nie ma. Testowany do tej pory Samsung Galaxy S20 Ultra w benchmarkach miał 12 GB RAM. Trudno więc powiedzieć, ile jest w tym prawdy. Coś jednak może być na rzeczy.

Z procesorami Exynos 990 lub Snapdragon 865

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G w zależności od rynku będzie dostępny w dwóch wersjach z różnymi procesorami. Pierwszym jest model ze Snapdragonem 865, który trafi m.in. do Stanów Zjednoczonych czy Chin. Jednak w Europie spodziewajmy się wariantu z Exynosem 990, czyli autorskim procesorem Koreańczyków. Zazwyczaj Exynosy wypadają słabiej na tle Snapdragonów, ale może tym razem różnice nie będą aż tak widoczne.

Pojemna bateria z ładowaniem 45 W

Samsung umieści w Galaxy S20 Ultra 5G bardzo pojemny akumulator. To bateria o pojemności 5000 mAh, którą będzie można ładować z użyciem ładowarek o mocy 45 W. Niestety, w opakowaniu z telefonem taka się nie znajdzie i trzeba ją będzie dokupić osobno. W pudelku będzie to adapter o mocy 25 W. Oczywiście, nie zabraknie także wsparcia dla bezprzewodowego oraz odwrotnego ładowania.

W końcu z materiałów klasy premium

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ma być smartfonem klasy premium i Koreańczycy o to zadbali. Telefon otrzyma ramkę wykonaną ze stali. To rzadkość w smartfonach z racji wyższych kosztów produkcji. Jednak przy takich cenach nie będzie to już miało znaczenia. Podobną stosuje Apple w droższych modelach iPhone’ów.

Wyświetlacz AMOLED 120 Hz z pewnym „ale”

Wiemy, że Samsung Galaxy S20 Ultra 5G dostanie ekran Dynamic AMOLED typu Infinity-O o przekątnej aż 6,9 cala. To panel o rozdzielczości QHD+, który będzie w stanie prezentować obraz nawet w 120 Hz. Niestety, ma to być możliwe jedynie przy rozdzielczości Full HD+. To oznacza, że będą ograniczenia. Użytkownik będzie musiał zdecydować o tym, na czym zależy mu bardziej. Wyboru trzeba będzie dokonać pomiędzy wyższą rozdzielczością a płynniejszym prezentowaniem obrazu.

Przedsprzedaż Galaxy S20 Ultra 5G zaraz po Unpacked

Plotki mówią, że przedsprzedaż modeli Samsung Galaxy S20 ruszy niedługo po Unpacked. Co jednak ciekawe, na części rynków telefony mogą być dostępne nawet dopiero 13 marca. To oznacza, że zamówienia przedpremiera będą prowadzone dosyć długo. Oczywiście, o ile terminy te są prawdziwe. Wiemy już, że na części rynków dodawane będą słuchawki bezprzewodowe Buds Plus. Na pewno do modelu Plus i właśnie Ultra. Premiera już 11 lutego. Znane dane techniczne smartfona Samsung Galaxy S20 Ultra 5G znajdziecie poniżej. Tymczasem zaczynają pojawiać się pierwsze przecieki dotyczące modelu Note 20.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – dane techniczne

6,9-calowy ekran Infinity-O Dynamic AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli)

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 48 MP + 12 MP + ToF z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

221 gramów

Android 10 z One UI 2

