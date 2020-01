Unpacked 2020 to wydarzenie, na którym odbędzie się premiera Galaxy S20. Tymczasem Samsung udostępnił nowy, pełniejszy teaser. Nowe wideo sugeruje zmianę kształtów przyszłości, co wiąże się ze składanym smartfonem Z Flip. Wiemy, że na Unpacked 2020 zobaczymy trzy modele telefonów Samsung Galaxy S20.

Unpacked 2020 to wydarzenie, gdzie odbędzie się premiera Galaxy S20. Wiemy, że event planowany jest na 11 lutego. Na miejsce Samsung wybrał San Francisco. Nowe telefony są obecnie w ogniu przecieków. Teraz Koreańczycy udostępnili nowy teaser. Rzućmy sobie na niego okiem.

Nowy teaser poświęcony konferencji Unpacked 2020 możecie obejrzeć poniżej. Samsung zajawia w nim, że mamy spodziewać się zmiany kształtów przyszłości. Oczywiście, jest to nawiązanie do składanego modelu Z Flip. Wiemy, że jego premiera odbędzie się tego samego dnia, co Galaxy S20. Jednak trafi on na rynek znacznie szybciej, bo już 14 lutego.

Premiera Galaxy S20 na Unpacked 2020, ale na dostępność trochę poczekamy

Plotki mówią o tym, że rynkowa premiera Galaxy S20 odbędzie się dopiero w pierwszy piątek marca. Istnieje szansa, że jeszcze w lutym smartfony pojawią się w Korei Południowej. Jednak na pozostałych rynkach trzeba będzie poczekać kilka tygodni. Jednak zaraz po Unpacked 2020 ma ruszyć przedsprzedaż nowych modeli. W ramach preorderów będą dołączane słuchawki bezprzewodowe Buds Plus. Jednak tylko do wariantów Ultra i Plus. W przypadku najtańszego telefonu prawdopodobnie ten gratis się nie pojawi. Cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na konferencję firmy i oficjalne informacje.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło