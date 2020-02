Redmi Note 9 Pro to średniak, który wkrótce powinien pojawić się w ofercie Xiaomi. Model Note 7 pokazano w Indiach w lutym, a więc prawdopodobnie wkrótce zobaczymy kolejne smartfony, które już pojawiały się w przeciekach. Premiera zdaje się być nieodległa, co może sugerować nowo udostępniony teaser.

Manu Jumar Jain opublikował na Twitterze post, który widzicie poniżej. Na nim zapowiada nowości w ofercie submarki Xiaomi, które wkrótce zadebiutują w Indiach. Wygląda na to, że premiera Redmi Note 9 Pro jest naprawdę nieodległa. Jednak o tym smartfonie wiemy bardzo niewiele.

#Redmi has always been synonymous with POWER! 💪

🥊 Power-packed phones

🚄 Powerful processors

📸 Powerful user experience

I’m excited for the things @RedmiIndia will be bringing in 2020! #Redmi2020#MorePowerToRedmi is almost here. Can you guess what is this? 😎#Xiaomi ❤️ pic.twitter.com/6rDu9QAQ3Q

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 3, 2020