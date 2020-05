Redmi 10X to nowy średniak Xiaomi z modemem 5G, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Wiemy, że ma procesor MediaTek Dimensity 820 i dostrzeżono go w bazie AnTuTu. Tam Redmi 10X pokazuje, że ma większą wydajność od modelu z SoC Snapdragon 765G. Różnica w uzyskanych punktach jest całkiem spora.

Redmi 10X ma premierę w przyszłym tygodniu. Smartfon otrzyma nowy procesor firmy MediaTek. To układ Dimensity 820, który oferuje naprawdę sporą moc. Tym bardziej, gdy wydajność porównamy do smartfonów mających SoC Qualcomm Snapdragon 765G. Mamy okazję zobaczyć to na przykładzie AnTuTu.

Redmi 10X z układem MediaTek Dimensity 820 wykręcił w AnTuTu ponad 400 tys. punktów. Dla porównania, smartfony z SoC Snapdragon 765G zdobywają w tym benchmarku około 325 tys. punktów. Przewaga procesora MediaTeka jest więc całkiem spora.

Xiaomi zamierza pochwalić się smartfonem Redmi 10X już za kilka dni. Premiera odbędzie się 26 maja. Pełna specyfikacja smartfona jeszcze nie wyciekła do sieci. Jednak o tym modelu wiemy już całkiem sporo. Znane dane techniczne telefonu Redmi 10X znajdziecie poniżej.

Redmi 10X 5G – dane techniczne

ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli (przekątna nie jest nieznana)

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 820

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI

