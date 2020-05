Telegram Messenger – triki, funkcje i sztuczki, które warto znać

Telegram Messenger to komunikator zyskujący na popularności, który ma różne funkcje. Skrywa też wskazówki i triki, które nie każdy zna, a z pewnością warto z nich korzystać. W tym artykule zebraliśmy dla was najciekawsze naszym zdaniem funkcje i triki dla aplikacji Telegram Messenger. Sprawdźcie, czy je znacie.

Telegram Messenger to komunikator skrywający różne funkcje i triki, które warto znać oraz używać. Niedawno stworzyliśmy dla was podobny artykuł poświęcony WhatsApp. Wiemy jednak, że sporo osób preferuje aplikację, która jest bohaterem tego artykułu. Zobaczmy więc ciekawe wskazówki i porady.

Usuwamy wiadomości w czatach znajomych

Telegram Messenger pozwala usuwać konkretne wiadomości z czatów. Co ważne, aplikacja pozwala to zrobić nie tylko na naszym urządzeniu, ale również u znajomego. Jak to zrobić? Jest to bardzo proste. W momencie usuwania elementu wyświetli się komunikat z informacją o możliwości skasowania u rozmówcy. Zaznaczamy odpowiednie pole i zatwierdzamy poprzez USUŃ.

Chronimy się przed dodawaniem do różnych grup

Aplikacja Telegram Messenger ma wiele opcji związanych z naszą prywatnością. Jeśli dostajecie powiadomienia o dodaniu do grup, do których nie chcieliście należeć, to można nad tym zapanować. W tym trzeba udać się sekcji Ustawienia oraz Prywatność i Bezpieczeństwo. Dotykamy Grupy i z dostępnych opcji wskazujemy Moje kontakty. Sprawi to, że do grup będą mogli dodawać nas tylko znajomi, a nie przypadkowe osoby.

Telegram Messenger pozwala planować wysyłanie wiadomości

Jeśli chcemy, aby dana wiadomość została wysłana o konkretnej godzinie w danym dniu, to jest to możliwe. W tym celu musimy tylko skorzystać w komunikatorze Telegram Messenger z funkcji planowania. Można to zrobić dotykając i przytrzymując na chwilę przycisk wysyłania. Wybieram datę i czas, a następnie zatwierdzamy dolnym przyciskiem.

Blokujemy dostęp do czatów kodem dostępu

Telegram Messenger pozwala ustawiać kod blokady do czatów, który zablokuje dostęp niepowołanym osobom. Gdy taka funkcja zostanie włączona, to na czatach pojawi się kłódka. Aktywacji można dokonać udając się do sekcji Ustawienia oraz Prywatność i Bezpieczeństwo. Następnie w sekcji Bezpieczeństwo trzeba wybrać opcję Blokada kodem dostępu. Tu włączamy stosowną opcję i ustawiamy kod.

Udostępniamy własną lokalizację

W Telegram Messenger możemy z powodzeniem udostępnić własną lokalizację komuś ze znajomych. Jest to bardzo proste. W tym celu w oknie czatu z osobą, której wyślemy położenie, należy stuknąć menu z trójkropkiem i wskazać opcję Lokalizacja. Po chwili zacznie się wyszukiwanie i następnie będzie można przesłać link z położeniem.

Ukrywamy numer telefonu przed wszystkimi

Telegram Messenger pozwala także ukryć numer telefonu przed wszystkimi użytkownikami. Również naszymi kontaktami. Ponadto istnieją tu dodatkowe opcje. Chcąc ukryć numer telefonu trzeba udać się do sekcji Ustawienia oraz Prywatność i Bezpieczeństwo. Dotykamy opcję numer telefonu i wskazujemy opcję Nikt. Rozwinie się lista z zapytaniem o możliwość wyszukania po numerze. Tu mamy możliwość ograniczenia do naszych znajomych. Na koniec można dodać wyjątki, którym zezwolimy na informacje.

Wyłączamy podgląd wiadomości w powiadomieniach

Podgląd wiadomości w sekcji powiadomienia jest bardzo użyteczny. Jednak są czasem takie sytuacje, że nie chcemy, aby były one wyświetlane, bo może je ktoś zobaczyć. Telegram Messenger pozwala to wyłączyć. W tym celu trzeba udać się do sekcji Ustawienia oraz Powiadomienia i Dźwięki. Następnie w obszarze Powiadomienia odznaczamy opcję Podgląd.

