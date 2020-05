HTC U Ear to nowe słuchawki bezprzewodowe, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak czarne AirPods. Dostrzeżono je na stronie FCC, a więc premiera jest pewnie blisko. Słuchawki HTC U Ear mają pudełeczko ładujące ze złączem USB C. W zestawie znajduje się także kabel. Specyfikacja czy funkcje nie są znane.

HTC U Ear to słuchawki bezprzewodowe, które przygotowują Tajwańczycy. Urządzenie zostało dostrzeżone na stronie amerykańskiej komisji FCC, gdzie były certyfikowane. Opublikowano ich zdjęcia, które widzicie poniżej. Tak, na pierwszy rzut oka wyglądają jak czarne AirPods firmy Apple.

HTC U Ear to słuchawki bezprzewodowe typu TWS. Każda z nich ma ponad 40 mm długości. Dołączone pudełeczko ładujące przypomina to z AirPods. Widać złącze USB C. W zestawie znajdzie się także kabel z kocówkami USB A i C. Więcej informacji nie jest znanych. Specyfikacja czy funkcje gadżetu na razie pozostają tajemnicą. Dysponujemy tylko zdjęciami.

HTC U Ear o nie jedyne słuchawki, które wyglądają jak czarne AirPods

Czarne AirPods nie pojawiły się w ofercie Apple, ale powstają kolejne klony, które je przypominają. HTC U Ear to nie jedyne takie słuchawki bezprzewodowe. Niedawno wspominaliśmy wam także o modelu Realme Buds Air Neo. One również mają być dostępne w czarny wariancie kolorystycznym.

