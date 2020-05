MoreApps to ciekawe narzędzie dla tych z was, którzy zastanawiają się nad tym, jak zainstalować na smartfonie Huawei aplikacje Google. Prosta aplikacja znacząco to ułatwia. W ten sposób można korzystać z usług Google i innego oprogramowania, którego nie ma jeszcze w AppGallery. MoreApps pobierzecie za darmo.

MoreApps to rozwiązanie dla tych użytkowników smartfonów Huawei, którzy zastanawiali się nad tym, jak zainstalować aplikacje Google i inne, który nie ma w AppGallery. Co prawda, oprogramowania w sklepie Chińczyków cały czas przybywa, ale ciągle brakuje wielu popularnych. Na szczęście, pomału to ulega zmianie. Nowe narzędzie problemy te rozwiązuje.

MoreApps to darmowa aplikacja, którą znajdziecie w AppGallery. Po jej zainstalowaniu i uruchomieniu należy skorzystać z wyszukiwarki w celu odnalezienia konkretnego oprogramowania. Następnie użytkownik zostanie przeniesiony na konkretną stronę pobierania. Tu trzeba mieć jednak na uwadze, że są to popularne serwisy do hostowania plików APK, a nie oficjalne źródła.

Dzięki MoreApps można zainstalować na telefonie Huawei nie tylko aplikacje Google

Platforma MoreApps daje dostęp do wielu innych aplikacji na Androida, które nie są dostępne w AppGallery. Nie tylko tych od Google, czyli Map czy YouTube’a. Są też te należące do Facebooka, Netflix i więcej. Jest to rozwiązanie trochę na okrętkę, ale działa.

