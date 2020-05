Xperia 1 II – Sony uruchamia przedsprzedaż, ale cena nie jest niska

Xperia 1 II to ostatni flagowiec marki Sony, który wkrótce zadebiutuje w sklepach. Obecnie rusza pomału przedsprzedaż telefonu w Stanach Zjednoczonych i wybranych krajach Europy. Cena Sony Xperia 1 II nie jest niska. Jednak w ramach przedsprzedaży można liczyć na ciekawy prezent. To słuchawki bezprzewodowe WH-1000XM3.

Sony Xperia 1 II została zaprezentowana w lutym i obecnie firma stara się promować flagowca. Pomału rusza przedsprzedaż smartfona na terenie krajów Europy i w Stanach Zjednoczonych. Cena nowego telefonu na terenie Starego Kontynentu to 1199 euro. Całkiem sporo, ale zamawiając urządzenie wcześniej można liczyć na ciekawy prezent.

Klienci, którzy zdecydują się zakupić smartfona Sony Xperia 1 II w przedsprzedaży, mogą liczyć na atrakcyjny prezent. To słuchawki bezprzewodowe WH-1000XM3. Ich cena to 280 euro. Jest to więc naprawdę wartościowy gratis.

Sony Xperia 1 II jest już dostępna do kupienia w Japonii. Tam sprzedaż uruchomił operator KDDI. Wkrótce telefon będzie można też nabyć w Polsce. Dane techniczne smartfona Sony Xperia 1 II znajdziecie poniżej.

Sony Xperia 1 II – dane techniczne

6,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości 4K i proporcjach 21:9

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 GB pamięci operacyjnej RAM

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 12 + 12 + 3D ToF z diodą LED

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

181 gramów

Android 10

