One UI 2.1 to aktualizacja, która trafia już na smartfony Samsung Galaxy Note 9. Proces miał rozpocząć się w czerwcu i terminarz został dotrzymany. Wraz z One UI 2.1 na notatniku z 2018 roku pojawiają się pewne nowości. Właściciele Galaxy Note 9 dostają opcje Quick Share oraz Music Share. Są też czerwcowe poprawki.

One UI 2.1 to aktualizacja, którą Samsung przygotował także dla modeli z 2018 roku. Teraz, zgodnie z zapowiedziami, zaczyna ją otrzymywać Galaxy Note 9. Oprogramowanie pojawiło się za naszą zachodnią granicą. Tam producent zaczął udostępniać firmware kończący się ciągiem znaków ETF5. Wprowadza on pewne nowości z serii S20. Zobaczmy więc, co nowego dodano.

Aktualizacja One UI 2.1 dla Galaxy Note 9 wprowadza te nowości

One UI 2.1 dodaje ciekawe nowości, choć nie pojawiają się wszystkie z nich, które wniosła aktualizacja dla zeszłorocznych modeli. Są jednak opcje Quick Share i Music Share, które odpowiadają za szybkie udostępnianie plików oraz możliwość przesyłania muzyki na zgodne urządzenia z Bluetooth. Następnie mamy strefę AR, która gromadzi AR Emoji oraz AR Doodle. Warto też wspomnieć o trybach Single Take dla zdjęć oraz Pro dla nagrywania filmów.

Aktualizacja One UI 2.1 dla Samsunga Galaxy Note 9 jest już udostępniana w Niemczech. Uaktualnienie dystrybuowane drogą OTA waży 1,2 GB. Oprogramowanie zawiera także aktualne, czerwcowe poprawki bezpieczeństwa dla Androida. W niedługim czasie software powinien być udostępniany także na innych rynkach. W kolejce czekają także właściciele modeli S9 i S9 Plus.

Z ofertą telefonów koreańskiej firmy zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze triki i funkcje z komunikatora WhatsApp



źródło: Sammobile