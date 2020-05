One UI 2.1 trafi także na modele Galaxy Note 9 oraz pewnie S9. Pytanie, kiedy jednak to nastąpi? Rąbka tajemnicy uchylił jeden z moderatorów oficjalnego forum. Tam przekazano, że Samsung Galaxy Note 9 ma otrzymać aktualizację do One UI 2.1 w czerwcu. To oznacza, że zostanie ona udostępniona za kilka tygodni.

One UI 2.1 to większa aktualizacja, która trafiła na modele z 2019 roku i wiemy, że Samsung Galaxy Note 9 również ma ją dostać. Nie wiadomo było tylko, kiedy to dokładnie nastąpi. Wygląda jednak na to, że uaktualnienie do tego oprogramowania dla notatnika sprzed niespełna dwóch lat jest bardzo blisko. Są nowe informacje w tej kwestii.



Rąbka tajemnicy uchylił jeden z moderatorów oficjalnego forum koreańskiej firmy. Napisał tam, że aktualizacja do One UI 2.1 dla Samsunga Galaxy Note 9 powinna zostać udostępniona w czerwcu. Jeśli tak się stanie, to nastąpi to w bardzo niedługim czasie. Od dostępności powinno nas dzielić tylko kilka tygodni.

Samsung Galaxy Note 9 dostanie One UI 2.1 i model S9 pewnie też

Na aktualizację do One UI 2.1 czekają nie tylko właściciele smartfona Samsung Galaxy Note 9. Również właściciele modeli S9 oraz S9+, którzy też powinni ją dostać. Pamiętajmy jednak, że to uaktualnienie na modelach z 2018 roku może być wybrakowane względem tego, co wprowadzono na telefonach z poprzedniego roku. Wynika to z faktu, że część funkcji być może nie uda się przenieść z racji problemów wydajnościowych. Samsung musi skupić się na optymalnym działaniu smartfonów i dlatego może zrezygnować z wybranych opcji.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło