Mi Mix 4 to smartfon Xiaomi, na który czeka trochę fanów marki. Premiera tego telefonu może być nieodległa. Firma uruchomiła nowe konto w serwisie Weibo poświęcone tej serii. Co jednak wcale nie oznacza, że Xiaomi Mi Mix 4 zostanie zaprezentowany już na dniach. Być może poczekamy sobie jeszcze kilka miesięcy.

Xiaomi Mi Mix 4 to wyczekiwany smartfon, który ciągle jeszcze nie zadebiutował. Telefon pojawiał się w różnych przeciekach i na jego premierę cały czas czekamy. Jest bardzo możliwe, że ta jest całkiem nieodległa. Świadczy o tym pewna aktywność producenta na łamach chińskiej społecznościówki Weibo.

Na Weibo firma założyła nowe konto poświęcone tej serii telefonów. Nie ma tam na razie żadnych postów, ale sporo osób podejrzewa, że to oznacza, iż premiera Xiaomi Mi Mix 4 może być bardzo nieodległa. W rzeczywistości wcale tak nie musi być. To smartfon, który równie dobrze może zostać zaprezentowany dopiero za kilka miesięcy, co warto mieć na uwadze.

Xiaomi Mi Mix 4 ma być ciekawym smartfonem

Wiemy, że Xiaomi Mi Mix 4 będzie kolejnym flagowcem chińskiej marki. Powinien otrzymać mocne podzespoły oraz konkretny aparat fotograficzny. Spodziewajmy się, że będzie miał ekran o rozdzielczości QHD+, który zostanie pozbawiony wcięć. Plotki mówią również o wsparciu dla technologii Super Charge Turbo. Ma ona pozwolić ładować baterię z użyciem ładowarki o mocy aż 100 W. Chińczycy pracują nad tym od jakiegoś czasu i to właśnie nowy Mi Mix może być pierwszym telefonem, który ją otrzyma.

