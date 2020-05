MacBook Pro 13 2020 doczekał się dziś niespodziewanej zapowiedzi. Apple pożegnało starą klawiaturę i w nowym laptopie również umieściło Magic Keyboard. Komputer jest już dostępny i wiemy, że nowy MacBook Pro 13 ma procesory Intel Core 10. generacji i do 32 GB pamięci RAM. Dyski SSD mają pojemność do 4 TB.

MacBook Pro 13 2020 to najnowszy laptop Apple z klawiaturą Magic Keyboard, która w końcu we wszystkich maszynach zastąpiła nielubianą motylkową. W Polsce ceny zaczynają się od 6499 złotych. W każdej konfiguracji sprzętowej dostępny jest pasek Touch Bar oraz czytnik linii Touch ID. Obecnie czas realizacji wynosi od 2 do 3 dni.

Nowy MacBook Pro 13 2020 ma 13,3-calowy wyświetlacz Retina o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Komputer ma 4-rdzeniowe procesory Intel Core 10. generacji. Mogą to być układy Core i5 lub Core i7, które w przypadku podsystemu grafiki oferują do 80% lepszą wydajność. Laptop ma też do 32 GB i RAM i dysk SSD o pojemności od 256 GB do 4 TB.

Apple deklaruje, że nowy MacBook Pro 13 pozwoli do 10 godzin pracy na jednym naładowaniu baterii. Laptop ma także Wi-Fi 802.11ac oraz Bluetooth 5.0. Waga całości to 1,4 kg. Dokładne dane techniczne notebooka MacBook Pro 13 2020 znajdziecie poniżej.

Apple MacBook Pro 13 2020 – dane techniczne

13,3-calowy ekran Retina o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli

4-rdzeniowy Intel Core 10. Generacji (i5 lub i7)

8, 16 lub 32 GB pamięci RAM

dysk SSD o pojemności od 256 GB do 4 TB

Kamerka 720p do wideorozmów

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

Złącza USB C

Bateria 58 Wh

Klawiatura Magic Keyboard

Touch ID

1,4 kg

macOS

