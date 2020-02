Mi Mix 4 – ten smartfon Xiaomi ma dostać Super Charge Turbo

Mi Mix 4 to smartfon Xiaomi, na który czeka wielu fanów marki. Wygląda na to, że jest na co, bo ma pojawić się Super Charge Turbo, czyli ładowanie baterii ładowarką 100W. Ponadto nowe plotki mówią, że Xiaomi Mi Mix 4 otrzyma ekran z odświeżaniem 120 Hz. Spodziewajmy się również procesora Qualcomm Snapdragon 865.