One UI 2.1 dla Galaxy Note 9. Aktualizacja może się pojawić

One UI 2.1 to aktualizacja, która trafiła na zeszłoroczne flagowce. Tymczasem właściciele Galaxy Note 9 i Galaxy S9 cały czas na nią czekają. Jest bardzo możliwe, że Samsung ją udostępni na telefony z 2018 roku. Takie informacje o One UI 2.1 pojawiają się na oficjalnym forum Koreańczyków i pochodzą od moderatorów.

One UI 2.1 Samsung udostępnił już na modele z 2019 roku. Jednak właściciele smartfonów Galaxy Note i Galaxy S9 cały czas na nią czekają. W tej kwestii pojawiają się różne informacje. Pewne mówią o tym, że starsze telefony tego uaktualnienia nie otrzymają. Jednak jest jeszcze nadzieja i iskierka pochodzi wprost z oficjalnego forum firmy w języku koreańskim.

Tam głos w sprawie zabrali wybrani moderatorzy i ci twierdzą, że Samsung Galaxy Note 9 zostanie uaktualniony do One UI 2.1. Nie wiadomo, kiedy jednak miałoby to nastąpić. Wszystko to na razie pozostaje tajemnicą. Nie wiadomo na razie nic nowego o Galaxy S9.

Jeśli Galaxy Note 9 dostanie One UI 2.1, to pewnie Galaxy S9 też

Prawdopodobnie będzie tak, że jeśli Samsung Galaxy Note 9 otrzyma aktualizację do One UI 2.1, to powinna ona trafić także na model S9. Tutaj nic nie powinno stanąć na przeszkodzie. Jak jednak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Na razie trzeba uzbroić w cierpliwość i czekać

źródło: Sammobile