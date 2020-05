OnePlus 8 Pro miewa wadliwe ekrany. Firma wymieni telefony na nowe

OnePlus 8 Pro to smartfon, który ma najlepszy ekran na rynku. Jednak pojawiły się problemy, które dotyczą części telefonów. Jest nim wadliwy ekran, który ma zielone lub czarne przebarwienia. Część błędów udało się usunąć aktualizacją, ale nie wszystkie. Firma zamierza wymieniać wadliwe modele OnePlus 8 Pro na nowe.

OnePlus 8 Pro ma najlepszy ekran na rynku, co orzekli specjaliści z DisplayMate. Jakiś czas temu wspominaliśmy wam o zielonych przebarwieniach. Błąd ten udało się jednak usunąć aktualizacją oprogramowania. Jednak w niektórych telefonach nadal jest wadliwy ekran i pojawiają się czarne przebarwienia. Co na to producent?

Jeden z użytkowników serwisu Reddit uzyskał odpowiedź. Wadliwy ekran w smartfonie OnePlus 8 Pro nie dotyczy być może zbyt wielu egzemplarzy, ale nie jest też odosobniony. Producent jednak nie chowa głowy w piasek. Właściciele telefonów mogą ubiegać się o zwrot kosztów zakupu lub też wymianę na urządzenie pozbawione wad.

Trudno powiedzieć, jak szeroki jest problem ekranów w modelach OnePlus 8 Pro. W wątku na Reddicie potwierdziło go kilka innych użytkowników. Jeśli spotkaliście się z tym problemem w kraju, to możecie dać znać w komentarzu. Dane techniczne smartfona OnePlus 8 Pro znajdziecie poniżej.

OnePlus 8 Pro 5G – dane techniczne

6,78-calowy ekran Fluid Display o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 865

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 48 + 8 + 5 MP diodą LED

bateria o pojemności 4510 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X55

czytnik linii papilarnych na ekranie

złącze USB C

165,3 x 74,4 x 8,8 mm

Android 10 z OxygenOS 10

źródło: Reddit