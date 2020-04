One UI 2.1 to najnowsza wersja nakładki na smartfony Koreańczyków, na którą czekają właściciele Galaxy S9 i Galaxy Note 9. Na temat dostępności pojawiały się różne informacje. Wygląda jednak na to, że Samsung planuje udostępnić aktualizację One UI 2.1 na te modele. Rąbka tajemnicy uchylili moderatorzy forum firmy.

One UI 2.1 to aktualizacja, która już trafiła na zeszłoroczne telefony Koreańczyków. Ciągle jednak czekają na nią właściciele telefonów Galaxy S9 i Galaxy Note 9. W kwestii dostępności oprogramowania na te modele pojawiały się różne informacje. Wygląda jednak na to, że uaktualnienie na te urządzenia jednak trafi.

Głos w kwestii dostępności One UI 2.1 dla modeli Galaxy S9 oraz Galaxy Note 9 zabrali moderatorzy oficjalnego forum koreańskiej firmy. Tam przekazano, że prace nad aktualizacją dla flagowców z 2018 roku rzeczywiście przebiegają. Samsung jednak musi mieć pewność, że oprogramowanie zapewni optymalne działanie i stabilność. Stąd też potrzeba podjęcia pewnych decyzji.

One UI 2.1 wprowadziło na starsze smartfony kilka funkcji, które zapożyczono z serii S20. Dotyczyły one głównie aparatów fotograficznych, ale nie tylko. Samsung mus zdecydować, które z nich zostaną przeniesione na modele Galaxy S9 i Galaxy Note 9, aby zachować płynność działania. To oznacza, że aktualizacja względem tej udostępnionej na telefony z 2019 roku będzie niepełna.

Aktualizacja One UI 2.1 dla Galaxy S9 i Galaxy Note 9 bez terminów

Dobrą wiadomością jest to, że Samsung rzeczywiście próbuje opracować stabilne buildy oparte na One UI 2.1 dla modeli S9 i Note 9. Jednak nie wiemy, kiedy aktualizacja ta miałaby być gotowa. To pozostaje tajemnicą. Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.

