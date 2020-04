HERE WeGo to alternatywa dla Google Maps, którą mogą już pobierać właściciele smartfonów Huawei. Aplikacja pojawiła się już w sklepie AppGallery. W ten sposób użytkownicy modeli marki Huawei zyskują dostęp do ciekawej aplikacji z mapami, która ma już wiele lat. Przez ten czas nazwa była kilka razy zmieniana.

HERE WeGo to aplikacja, którą z pewnością znają użytkownicy starszych Nokii pracujących jeszcze pod kontrolą Windows Phone. Huawei w wyniku zakazu handlu nałożonego przez Stany Zjednoczone utraciło dostęp do wielu aplikacji, w tym Google Maps. Tymczasem do sklepu AppGallery trafiła pierwsza z wymienionych.

HERE WeGo to mapy, które można pobierać w sklepie AppGallery. Może nie będzie to najlepsza alternatywa dla Google Maps, ale i tak jedna z tych lepszych z istniejących. Aplikacja jest już dostępna i właściciele telefonów Huawei mogą już sobie ją ściągnąć. Program waży około 61 MB.

HERE WeGo nie ma tak dużej popularności co Google Maps, ale ma grono zadowolonych użytkowników

Aplikacja HERE WeGo wyewoluowała z map Nokii, które z czasem trafiły też na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Jednak w 2015 roku Finowie zdecydowali się na jej sprzedaż niemieckim producentom aut – firmom Audi, Daimler oraz BMW. Program ten nie ma takiej popularności jak Google Maps, ale ma grono zadowolonych użytkowników. Jeśli macie telefon Huawei, to po prostu możecie udać się do AppGallery i spróbować dać jej szansę.

