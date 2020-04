Mi Mix 4 to wyczekiwany smartfon Xiaomi. Fani tej serii Chińczyków w 2019 roku zobaczyli tylko zjawisko model Alpha, ale cały czas czekamy na kolejny telefon w niższej cenie. W bazie Geekbench dostrzeżono Xiaomi Mi Mix 4 z procesorem Snapdragon 865 Plus. Kto wie, a może premiera odbędzie się w przyszłym kwartale.

Xiaomi Mi Mix 4 nie zmieścił się w portfolio chińskiej firmy na 2019 rok. Co nie zmienia faktu, że inaczej może być w tym roku. Smartfon był już obiektem wielu przecieków i jego debiut może być naprawdę nieodległy. Tym bardziej, że firma nigdy jednoznacznie nie potwierdziła anulowania tej serii. Tymczasem jeden z prototypów rzekomo dostrzeżono w bazie Geekbench.

Testowany w benchmarku Geekbench smartfon Xiaomi Mi Mix 4 miał procesor Qualcomm Snadpragon 865 Plus. Ma on trafić do flagowców w drugiej połowie 2020 roku. Niedawno pojawiły się informacje, że SoC ten mógł zostać anulowany. Możliwe jednak, że będzie inaczej.

Ponadto Xiaomi Mi Mix 4 znaleziony w Geekbench miał 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz pracował pod kontrolą systemu Android 10. Oczywiście, z autorską nakładką MIUI. Trudno powiedzieć, czy jest to prawdą. Chodzi o samo istnienie telefonu i jego dostrzeżenie w Geekbench. Osobiście mam pewne przeczucie, że coś tu jest nie tak. Chodzi o samo taktowanie rdzeni. Baza tego testu powinna pokazać częstotliwość pracy słabszych rdzeni, a nie tych mocniejszych. Dlatego zrzut ekranowy może być sfabrykowany.

Xiaomi Mi Mix 4 mimo wszystko może zadebiutować

Co nie zmienia faktu, że Xiaomi Mi Mix 4 rzeczywiście może istnieć. Jego premiera rzeczywiście może być planowana na przyszły kwartał lub kolejny. Po prostu brakuje nam konkretnych dowodów. Bazy benchmarków to trochę za mało. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej informacji.

źródło