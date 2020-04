Galaxy S9 na razie nie otrzymał One UI 2.1, ale pojawiła się kwietniowa aktualizacja. Co ciekawe, wprowadza ona nie tylko aktualne poprawki bezpieczeństwa. Są również optymalizacje innych funkcji. Niestety, jest możliwe, że Samsung Galaxy S9 w ogóle nie otrzyma uaktualnienia do One UI 2.1.

Samsung Galaxy S9 to smartfon, który ciągle jest wspierany przez koreańskiego producenta. W momencie, gdy część użytkowników ciągle czeka na uaktualnienie do nakładki One UI 2.1, telefon otrzymał inny update. To kwietniowa aktualizacja, która wprowadza poprawki błędów związanych z zabezpieczeniami i inne optymalizacje. Zobaczmy, co dokładnie się zmienia.

Kwietniowa aktualizacja dla Samsunga Galaxy S9 zawiera aktualne poprawki bezpieczeństwa. Patch dystrybuowany drogą OTA waży mniej niż 400 megabajtów i wprowadza firmware kończący się ciągiem znaków DTC5. Niestety, nadal jest to oprogramowanie oznaczone jako One UI 2. Uaktualnienie jest już udostępniane na pierwszych rynkach.

Kwietniowa aktualizacja dla Galaxy S9 bez One UI 2.1

Wygląda na to, że Samsung rzeczywiście może pominąć modele Galaxy S9 przy aktualizowaniu do One UI 2.1. Modele S10 i Note 10 już ten patch otrzymały. Kwietniowa aktualizacja ciągle nie wprowadza nowej wersji. Wnosi jednak inne usprawnienia.

W oficjalnym wykazie zmian czytamy, że kwietniowa aktualizacja dla Galaxy S9 to nie tylko aktualne poprawki bezpieczeństwa. Poprawiono też kompatybilność z aplikacją Camera Controller. Następnie mamy optymalizacje dla aplikacji Wiadomości, Kontakty, Galeria i Aparat. Jest też informacja o zwiększeniu bezpieczeństwa konta Samsunga.

źródło: Sammobile