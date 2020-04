One UI 2.1 to duża aktualizacja oprogramowania dla modeli Samsung Galaxy S10 i Galaxy Note 10, która pojawiła się już w Polsce. Użytkownicy w kraju zgłaszają dostępność uaktualnienia. One UI 2.1 wprowadza ciekawe nowości, w tym wybrane funkcje z modeli S20 dla aparatu. Są też nowe Emoji AR i inne udoskonalenia.

One UI 2.1 dla modeli Samsung Galaxy Note 10 i Galaxy S10 została zapowiedziana już wcześniej. Potem aktualizacja oprogramowania zaczęła pojawiać się na wybranych rynkach. Teraz dotarła także do naszego kraju. Właściciele smartfonów w Polsce zgłaszają już dostępność uaktualnienia. Dotyczy to obu telefonów.

Aktualizacja do One UI 2.1 jest już udostępniana drogą OTA i powinna być szeroko dostępna już na wielu rynkach. Nowa wersja firmware dla Samsungów Galaxy S10 i Galaxy Note 10 kończy się ciągiem znaków CTC9. Update waży około 1,7 GB. Można go pobrać udając się w ustawieniach do sekcji uaktualnień.

One UI 2.1 dla Galaxy Note 10 i Galaxy S10 to wiele nowości

Aktualizacja do One UI 2.1 dla modeli Samsung Galaxy S10 i Galaxy Note 10 zawiera aktualne, kwietniowe poprawki bezpieczeństwa i wprowadza wiele nowości. Wśród nich są zaktualizowane Emoji AR, które lepiej obsługują rozpoznawanie wyrazu twarzy. Są też nowe funkcje dla aparatu, które zapożyczono z serii S20. Wśród nich są Strefa AR, Wideo Pro, Jedno ujęcie, Moje filtry czy Odcień autoportretu. Co ważne, przedni aparat wspiera teraz nagrywane wideo w jakości do UHD przy 60 klatkach na sekundę. Warto też wspomnieć o ulepszeniach, które obejmują Galerię.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Twitter (dzięki Krzysztof za tip!)