IPhone 9, który tak naprawdę Apple może wprowadzić pod nazwą SE, jest prawdopodobnie blisko. Premiera powinna odbyć się jeszcze w kwietniu. Tymczasem smarrtfon został dostrzeżony w chińskim sklepie. Jednak nie jest to jeszcze gotowa oferta modelu iPhone 9. Sklep ten dopiero przygotowuje się do wprowadzenia informacji.

iPhone 9 jest już rzekomo bardzo blisko. Nowy smartfon Apple może trafić na rynek pod nazwą SE. Tymczasem pod pierwszą z nazw pojawił się na chińskiej platformie JD.com. Co prawda, nie jest to gotowa oferta i jest tam mało szczegółów. Widzicie to na poniższym zrzucie ekranowym. Sklep jeszcze nie uruchomił sprzedaży.

Wygląda jednak na to, że premiera modelu iPhone 9 może być naprawdę nieodległa. Zdają się to potwierdzać także partnerzy Apple w postaci producentów akcesoriów. Cóż, oficjalnego terminu debiutu jednak ciągle nie ma. Plotki mówią, że zapowiedź może odbyć się w okolicy połowy kwietnia.

iPhone 9 będzie tańszym smartfonem Apple. Ceny mają zaczynać się od 399 dolarów. Design pozostanie stary, ale telefon otrzyma naprawdę wydajne podzespoły, w tym procesor Apple A13 Bionic. Znane dane techniczne modelu iPhone 9, które bazują na dotychczasowych przeciekach, znajdziecie poniżej.

Apple iPhone 9 / SE 2020 – dane techniczne

4,7-calowy ekran Retina o rozdzielczości 750 x 1334 pikseli

procesor Apple A13 Bionic

3 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 Mpix z diodą LED

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

złącze Lightning

Touch ID

iOS 13

źródło