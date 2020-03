iPhone 9 to smartfon, którego premiera może być naprawdę blisko. Apple może zaprezentować go w kwietniu, co zdają się sugerować pojawiające się etui. Do sklepów zaczynają trafiać akcesoria dla telefonu iPhone 9 i może to zwiastować jego rychły debiut. Możliwe, że Apple zapowie nowego smartfona z iOS w krótkim czasie.

iPhone 9 to smartfon Apple, którego premiera może odbyć się w kwietniu. Sugerują to ostatnie plotki i rzeczywiście coś może być na rzeczy. Tym bardziej, że do sklepów zaczynają trafiać pierwsze akcesoria dedykowane temu telefonowi. W takim Best Buy pojawiają się pierwsze etui dla tego modelu.

Wiemy, że sprzedaż etui Urban Armor Gear dla smartfona iPhone 9 ma rozpocząć się już 5 kwietnia. Czyżby więc premiera samego telefonu była tuż za rogiem? Tego nie wiadomo, bo Apple oficjalnie milczy w tej kwestii. W marcu debiut się nie odbył, bo pojawiły się problemy produkcyjne. Jednak w rzeczywistości może on być naprawdę blisko.

iPhone 9 ma być świetnie sprzedającym się smartfonem. Cena ma być atrakcyjna w porównaniu do innych modeli Apple. To właśnie to powinno przesądzić o sukcesie telefonu. Cóż, nie pozostaje nic innego, jak czekać na kolejne informacje. Znane dane techniczne modelu iPhone 9, które bazują na dotychczasowych przeciekach, znajdziecie poniżej.

Apple iPhone 9 (SE 2) – dane techniczne

4,7-calowy ekran Retina o rozdzielczości 750 x 1334 pikseli

procesor Apple A13 Bionic

3 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 Mpix z diodą LED

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

złącze Lightning

Touch ID

iOS 13

