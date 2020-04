Google Play dostanie przeprojektowany ekran Moje aplikacje i gry

Google Play ma sekcję o nazwie Moje aplikacje i gry. Obecnie znajdują się tam maksymalnie cztery zakładki. Wygląda jednak na to, że ekran ten zostanie uproszczony. Sugeruje to nowy test prowadzony przez firmę. W nim Sklep Play otrzymuje tylko dwie sekcje. Nie wiadomo, kiedy pojawią się u wszystkich na stałe.

Google Play dostał dedykowaną sekcję Moje aplikacje i gry już dawno. To miejsce, gdzie można uzyskać szybki dostęp do aktualizacji pobranego oprogramowania czy przejrzeć wersję beta produktów. Można też zobaczyć całą bibliotekę dla konta czy wszystkie zainstalowane aplikacje. Wygląda jednak na to, że część z opcji wkrótce zniknie. Sugeruje to test, który obecnie prowadzi firma.

U części użytkowników Google Play wyświetla przeprojektowany ekran dla Moje aplikacje i gry. Zmiany widzicie na poniższym zrzucie ekranowym po prawej stronie. Dla porównania po lewej stary widok. Widzimy, że pozostały tylko dwie sekcje. Są to aktualizacje oraz beta. Pozostałych nie ma.

Nowy ekran Moje aplikacje i gry w Google Play tylko u nielicznych

Wygląda na to, że zmiany te nie są jeszcze szeroko widoczne. Na razie wygląda to na program pilotażowy. Modyfikacje włączane są po stronie serwerów Google. Pewnie z czasem Sklep Play otrzyma taki widok u wszystkich użytkowników. Nie wiadomo, kiedy jednak to nastąpi.

