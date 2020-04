iPhone 9 to wyczekiwany smartfon i wczoraj wspominaliśmy wam, że może zadebiutować jako iPhone SE. Na stronie sklepu internetowego Apple dostrzeżono szkło na przód marki Belkin. W jego opisie pojawiły się trzy zgodne modele i są to 7,8 oraz właśnie SE. Co prawda, ten ostatni szybko usunięto, ale w internecie nic nie ginie. Na poniższym zrzucie ekranowym mamy dowód.

iPhone 9 to smartfon, który początkowo miał zadebiutować w marcu. Jednak w wyniku problemów produkcyjnych debiut przesunięto. Obecnie mówi się o połowie kwietnia, ale w rzeczywistości to nadal nic pewnego. Ciągle są to tylko wyłącznie plotki, których to Apple nie potwierdza.

Na temat smartfona iPhone 9 wiadomo już naprawdę sporo. Był on obiektem naprawdę wielu przecieków. Specyfikacja pojawiła się w sieci już wcześniej. Wiemy, że telefon dostanie bardzo mocny procesor Apple A13 Bionic i 4,7-calowy ekran Retina. Powinniśmy też spodziewać się udoskonalonych aparatów i innych ulepszeń. Ceny mają zaczynać się od 399 dolarów. Znane dane techniczne smartfona znajdziecie poniżej.

Apple iPhone 9 / iPhone SE 2020 – dane techniczne

4,7-calowy ekran Retina o rozdzielczości 750 x 1334 pikseli

procesor Apple A13 Bionic

3 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 Mpix z diodą LED

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

złącze Lightning

Touch ID

iOS 13

