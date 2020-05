One UI 2.1 zmierza na smartfony Galaxy S9 i Galaxy S9 Plus. W sieci pojawiły się informacje o dostępności. Aktualizacja do nowej wersji nakładki ma być gotowa w przyszłym miesiącu. Samsung planuje zacząć udostępniać One UI 2.1 na wymienione smartfony od czerwca. Najpierw u siebie w Korei Południowej.

One UI 2.1 dla smartfonów Galaxy S9 i S9 Plus było teoretycznie pod znakiem zapytania. Jednak niedawno potwierdzono, że notatnik Note 9 również ją otrzyma. Tak więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby Samsung mógł ją udostępnić także na modele serii S z 2018 roku. Tak też się stanie i aktualizacja jest już blisko.

Aktualizacja One UI 2.1 dla smartfonów Samsung Galaxy S9 ma być udostępniana od przyszłego miesiąca. W czerwcu firma planuje udostępnić uaktualnienie na rodzimym rynku, czyli w Korei Południowej. Potem powinna zostać zwolniona także w innych krajach. Informacje przekazał jeden z moderatorów oficjalnego forum producenta.

Aktualizacja One UI 2.1 dla modeli Galaxy S9 może być niepełna

Jak dobrze wiemy, One UI 2.1 dla zeszłorocznych flagowców wniosło sporo funkcji zapożyczonych z modeli S20. Wśród nich znalazły się nowe opcje dla aparatów. Jednak w przypadku smartfonów Galaxy S9 może być inaczej. Samsung chce skupić się przede wszystkim na odpowiedniej jakości oprogramowania i optymalnej wydajności. Dlatego z części funkcji może zrezygnować, bo na przykład staną one na przeszkodzie do osiągnięcia założonych celów. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się już za kilka tygodni. Do czerwca pozostało już niewiele czasu. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.



źródło