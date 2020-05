Windows 10 2004, czyli May 2020 Update, jest już blisko. Intel postanowił już teraz udostępnić zgodne sterowniki. To drivery oznaczone numerem 27.20.100.8187, które dedykowane są procesorom Core. 6. generacji i nowszym. Sterowniki wprowadzają kompatybilność z Windows 10 2004. Są też inne usprawnienia.

Windows 10 2004 to duża aktualizacja, która jest tuż za rogiem. Wiemy, że doszło do pewnych opóźnień i w ramach Patch Tuesday May 2020 Update się nie spodziewamy. Jednak zostanie ona udostępniona jeszcze w tym miesiącu. Tymczasem Intel już teraz postanowił udostępnić zgodne z nowym oprogramowaniem Microsoftu sterowniki.

Zgodne z Windows 10 2004 sterowniki Intel oznaczył numerem 27.20.100.8187. Wprowadzają one kompatybilność z aktualizacją May 2020 Update, o czym czytamy w oficjalnym wykazie zmian. To jednak nie wszystko. Są też pewne poprawki i dodano wsparcie dla kolejnych gier. Wśród nich są Gears Tactics, XCOM: Chimera Squad i Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

Nowe sterowniki Intel dla Windows 10 2004 dla nowszych procesorów

Sterowniki, które udostępnił Intel dla Windows 10 2004, dedykowane są tylko nowszym procesorom. Wszystkim począwszy od Core 6. generacji. Ze starszymi układami CPU nie są zgodne, co trzeba mieć na uwadze. Jeśli chcecie je pobrać i zainstalować już teraz, to drivery znajdziecie w linku źródłowym.

Premiera Windows 10 2004 jest już bardzo blisko. W wyniku znalezionej dziury debiut aktualizacji przesunięto na końcówkę maja. To duże uaktualnienie funkcyjne, które wniesie naprawdę mnóstwo nowych funkcji. Zostaną wprowadzone także ulepszenia dla tych istniejących.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło