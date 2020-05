Mi Band 5 to nadchodząca opaska Xiaomi, która zbliża się wielkimi krokami. Dowiadujemy się, że gadżet zapewni integrację z PAI. W ten sposób Xiaomi Mi Band 5 będzie w stanie zaoferować lepsze śledzenie zdrowia. Ujawnia to zrzut ekranowy z aplikacji Mi Fit, który uzyskał serwis źródłowy. Jak to ma działać?